Basketball Feiertagsspielplan: Gladiators sind Favorit in beiden Heimspielen

Das schwere Auswärtsspiel in Dresden war erfolgreich und ist jetzt abgehakt. Die nächsten Aufgaben können kommen. „Nun freuen wir uns sehr auf die kommenden Heimspiele an Weihnachten. Kommt alle in die Arena und feiert mit uns zusammen ein schönes Weihnachtsfest“, so Triers Headcoach Don Beck. „Wir hoffen auf mehr als 3.500 Zuschauer an beiden Spielen“, so Geschäftsführer Andre Ewertz vor dem Doppelspieltag. „Der Vorverkauf ist bisher zufriedenstellend. Viele Leute entscheiden sich momentan erst kurzfristig.“ Die Infektionswelle lässt grüßen.