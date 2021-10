Jugend-Basketball : Gladiators-Nachwuchskoordinator: „Der erste Lockdown war am schlimmsten“

Trier Im Basketball starten die Nachwuchs-Bundesligen in die neue Saison. Kevin Ney blickt auf die schwierige Corona-Zwangspause zurück und formuliert Erwartungen für die Zukunft.

An diesem Wochenende starten die Jugend-Bundesligen NBBL und JBBL in die Nach-Corona-Saison. „Endlich“, sagt Kevin Ney, Nachwuchskoordinator der Gladiators Trier und als Trainer verantwortlich für die Regionalligamannschaft und die Nachwuchs-Basketball-Bundesligateams des Vereins.

Ney arbeitet seit sechs Jahren für den Gladiators e.V., der sich laut Satzung der Förderung des Basketballs in Trier verschrieben hat. Ney begann als Assistenz-Trainer der Regionalligamannschaft der Gladiators – zu einem Zeitpunkt, als er noch Student an der Uni Trier war.

Eine Prognose für dieses Spiel abzugeben, ist laut Gladiators-Coach Kevin Ney kaum möglich: „Wir haben gut trainiert, haben uns in der Summerleague gut geschlagen und gehen daher optimistisch in die Begegnung.“

„Die Anfangszeit, der erste Lockdown, war am schlimmsten. Keiner kannte eine solche Situation, und keiner wusste genau, was zu tun ist und wie es weitergeht. Wir haben versucht, uns möglichst oft mit den Jungs online zu treffen und über Corona, Sport, Basketball und Ernährung zu sprechen. Ich hoffe, die Jungs konnten da etwas mitnehmen.“

„Eine sportliche Einschätzung fällt schwer. Dadurch, dass die Standorte der anderen Teams in anderen Bundesländern liegen, sind die Trainingsbedingungen ganz unterschiedlich. Dann ist das wirklich schwer einzuschätzen. Ziel ist natürlich, mit allen Teams die Liga zu halten. Wenn wir das nicht schaffen, dann ist das auch nur halb so schlimm, solange jeder Spieler besser wird.“

„Die beiden letzten Jahre sportlich zu beurteilen ist schwierig. Die größte Herausforderung bestand darin, die trainingsfreie Zeit so gut wie möglich zu nutzen. Das sind einfach Umstände, die es vorher noch nie so gab, und wir mussten ständig improvisieren, um Erfahrungswerte zu gewinnen.

Ich denke wir haben das Beste aus der Zeit machen können. Ab jetzt, wo so langsam die Normalität zurückkehrt, wollen wir erst den geregelten Betrieb sicherstellen, danach natürlich wieder nach vorne schauen und als Basketballstadt wieder den nächsten Schritt in der Jugendarbeit machen.

Man merkt allerdings, dass das generelle Level des Basketballs und der Liga nicht so hoch sind in der Region. Wir sollten also zeitgleich versuchen, noch früher in einen Wettbewerb mit höherem Niveau zu kommen. Auswahlteams könnten im Sommer beispielsweise internationale Turniere spielen. Das sind nicht nur Erfahrungen, die die Kinder auf dem Spielfeld weiterbringen. Das sind Events, die sie ihr ganzes Leben positiv in Erinnerung behalten werden, besonders in Verbindung mit unserer tollen Sportart.“