Zweite Basketball-Bundesliga : Gladiators Trier: Bayer vor der Brust, Verstärkung im Blick

Trier/Leverkusen Im dritten Spiel binnen einer Woche treffen die Moselaner am Mittwochabend auf Leverkusen.

Der Gegner Bisher waren die Bayer Giants Leverkusen eines der Teams, das ohne coronabedingte Spielausfälle durch die Saison kam. Das änderte sich jedoch am Wochenende: Nachdem die Artland Dragons aufgrund eines Corona-Falls im Umfeld des Teams den Gang in die Quarantäne antreten mussten, fiel die Partie am Sonntag aus. Dennoch konnten die Giants bereits acht Partien absolvieren – mit die meisten in der Liga. Interessant dabei: Die drei Siege wurden bisher allesamt zu Hause eingefahren – in der Ferne setzte es bereits vier Niederlagen (in Rostock, Kirchheim, Schwenningen und Karlsruhe). Nun steht also die nächste Auswärtsreise nach Trier an.