Rhythmus ist entscheidend Erste Eindrücke aus der Arena: Die Gladiatoren sind zurück – So lief der Trainingsauftakt

„One, Two, Three, Believe!“, schreit die Mannschaft der Vet Concept Gladiators Trier im Kreis. Die letzten Cooldown-Übungen sind vorbei, das Training abgeschlossen. Manche Spieler gehen direkt zur Physio, die meisten bleiben in der Halle. Ein paar Körbe werfen nach dem Trainingsauftakt, noch ein bisschen Spaß haben, das gehört dazu. „Das hier ist alles freiwillig. Die Jungs machen das, weil sie noch Lust haben, ein bisschen zu arbeiten“, sagt Gladiators-Coach Jacques Schneider. Beim eigentlichen Training wollte er keine Presse dabeihaben. Im Nachgang redet er aber mit dem Volksfreund.