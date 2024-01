Gladiators laut Trainer kein klarer Favorit Erstes Derby zwischen Gladiators Trier und EPG Baskets Koblenz verspricht Spannung

Der Sprungball für das erste rheinland-pfälzische Basketball-Derby auf Profiniveau wird von einem „Paukenschlag“ begleitet. Nach der Niederlage der Gäste aus Koblenz am vergangenen Mittwoch haben sich die EPG Baskets von ihrem bisherigen Chefcoach Patrick Elzie getrennt. „Wir haben das Gefühl, dass Pat die Mannschaft nicht mehr erreicht“, so die Pressemitteilung. „Das Leistungspotenzial der Mannschaft und der einzelnen Spieler ist sicherlich deutlich größer als das, was wir derzeit sehen und im Spiel gegen Frankfurt wurde nun der Höhepunkt erreicht.“