Zweite Basketball-Bundesliga : Gladiators Trier: Hennen geht, Hollfelder kommt

Trier Die Moselaner vermelden finale Bewegungen in ihrem Kader für die kommende Saison. Während Vincent Hennen Trier verlässt und zum ProB-Ligisten Arvato College Wizards nach Karlsruhe wechselt, schließt sich Paul Hollfelder den Trierern an.

Ein Grund für Hennens Wechsel nach Baden-Württemberg ist, dass er dort ein Sportstudium aufnehmen wird. Der 18-jährige Guard Hollfelder kommt aus dem Jugendprogramm des Mitteldeutschen BC. Zuletzt stand er mit einer Doppellizenz auch für die BSW Sixers in der ProB auf dem Feld und kam dort zu seinen ersten Einsätzen im professionellen Herren-Basketball.

Neben Hollfelder wird auch Nachwuchs-Gladiator Tom Demmer nächste Saison fest zum Trierer Profikader gehören. Er soll die Guard-Rotation ergänzen. Demmer trainierte in der vergangenen Saison mit den Profis der Gladiators und hinterließ mit seinem Einsatz einen bleibenden Eindruck. Auch Center Ole Theiß, der in der vorigen Saison sein ProA-Debüt im Trierer Trikot gab, wird fest zum Kader gehören. Er unterschrieb einen langfristigen Ausbildungsvertrag, der das Center-Talent für mehrere Jahre an die Trierer Profibasketballer bindet.