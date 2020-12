Zweite Basketball-Bundesliga : Gladiators Trier: Letztes Heimspiel des Jahres gegen Karlsruhe

Trier Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Es war ein turbulentes – auch für die Römerstrom Gladiators Trier. Coronabedingt vorzeitiger Saisonabbruch, neuer Coach, Geisterspiele – um nur einige Geschehnisse zu nennen. Letzteres steht für die Trierer Basketballer auch am heutigen Samstag auf dem Programm: Im letzten Heimspiel des Jahres empfangen die Gladiatoren in der zweiten Basketball-Bundesliga (ProA) die Karlsruhe Lions (ab 19.30 Uhr, live bei sportdeutschland.tv).

Die Ausgangslage Eines der Hauptprobleme der Gladiators in dieser Saison ist die fehlende Konstanz. Diese stellte sich – was die Ergebnisse angeht – in den vergangenen drei Partien ein. Problem: Drei Niederlagen in Serie sind zwar ergebnistechnisch konstant, aber alles andere als gut.