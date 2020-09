Zweite Basketball-Bundesliga : Gladiators Trier: Neuzugang Brody Clarke fällt vorerst aus

Trier Keine guten Nachrichten für Basketball-Zweitligist Gladiators Trier: Neuzugang Brody Clarke (Foto: Simon Engelbert) fällt für den Rest der Vorbereitung aus.

Grund ist eine Verletzung, die er bereits mit nach Trier gebracht hat. Vor rund einem Jahr brach sich Clarke in einem Vorbereitungsspiel in Kanada den linken Fuß. Nach einer gut verlaufenen Operation kam Clarke scheinbar topfit zu seinem neuen Team nach Trier – er konnte die bisherige Vorbereitung problemlos absolvieren. Bei einem erneuten Check des betroffenen Fußes stellten die Team-Orthopäden der Gladiators nun jedoch fest, dass sich Clarkes Fuß nicht so stabilisiert hatte wie erhofft.