Zweite Basketball-Bundesliga : Gladiators Trier: Heinrichs bleibt Coach bis Saisonende

Trier Nach den zuletzt überzeugenden Auftritten der Mannschaft verlängern die Moselaner die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Interimstrainer bis zum Ende der Saison.

Nach der Beurlaubung von Marco van den Berg Anfang des Jahres hat der bisherige Jugendtrainer die Mannschaft interimsmäßig betreut. In dieser Zeit gab es in vier Zweitliga-Partien eine knappe Niederlage gegen Tabellenführer Rostock sowie drei eindrucksvolle Siege in wegweisenden Begegnungen. Deshalb sprechen die Verantwortlichen der Gladiatoren Heinrichs nun das Vertrauen aus und verlängern bis zum Ende der Saison 2021/22. Jermaine Bucknor wird Heinrichs weiterhin als Assistent zur Seite stehen.

„Wir sind sehr glücklich, dass die Übergangslösung mit Pascal und Buck so hervorragend funktioniert und sehr gut von der Mannschaft angenommen wurde. Wir konnten in den bisherigen Spielen unter Pascals Leitung einen großen Schritt in die richtige Richtung erkennen, in die wir als Verein gehen möchten. Natürlich ist es auch von Vorteil, dass sie den Verein und die Mannschaft schon länger kennen. Wir haben uns zwar auch mit anderen Kandidaten beschäftigt, sind aber der Meinung, dass die beiden sich die Chance erarbeitet und verdient haben, die Mannschaft bis zum Saisonende zu betreuen“, sagt Geschäftsführer An­dre Ewertz.