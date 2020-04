Basketball : Gladiators Trier: Spender werden auf Parkett verewigt

Trier Bei der Spendenaktion der Römerstrom Gladiators Trier ist mehr als die Hälfte geschafft. Über den Verkauf von virtuellen Tickets möchte der Basketball-Zweitligist 120 000 Euro einnehmen.

„Es ist absolut beeindruckend, was unsere Fans in diesen ersten Wochen der Aktion an Einsatz gezeigt haben“, wird Gladiators-Geschäftsführer An­dre Ewertz in einer Vereinsmitteilung zitiert. Als speziellen Dank für die bisherigen und alle weiteren Spender haben sich die Verantwortlichen etwas Besonderes einfallen lassen: Alle Spender-Namen sollen auf das Spielparkett in der Arena Trier. Ewertz erklärt: „Alle Namen zusammen ergeben den Schriftzug unserer schönen Stadt Trier. Dieses Logo symbolisiert den Zusammenhalt von Fans, Club und Stadt als Grundlage für den Fortbestand des Profibasketballs in Trier.“