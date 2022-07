Zweite Basketball-Bundesliga : Gladiators Trier: Topscorer bleibt an der Mosel

Gladiators Trier: Topscorer bleibt an der Mosel

Gladiators-Flügelspieler Parker Van Dyke fühlt sich in Trier wohl. Foto: Andreas Feichtner

Trier Im Kader ist eine weitere Schlüsselposition besetzt worden – mit einem Akteur, der vergangene Saison ab dem Herbst für Furore gesorgt hatte.

Rückblick in den November 2021: Parker van Dyke (Foto: TV-Archiv) wechselte seinerzeit zum Basketball-Zweitligisten Römerstrom Gladiators Trier, um den langzeitverletzten Derrick Gordon zu ersetzen. Dies gelang dem in Salt Lake City geborenen Rechtshänder nicht nur schnell, sondern auch sehr eindrucksvoll: Nach nur wenigen Spielen hatte er sich bereits an die Spitze der internen Scoring-Liste gespielt.