Gladiators Trier : Eine Zweitliga-Saison mit vielen alten Bekannten

Trier Vor dem Start der neuen Basketball-ProA-Spielzeit: Wie ist die Konkurrenz der Moselaner, bei der sich einige Ex-Trierer tummeln, aufgestellt?

Stühlerücken im Starterfeld der zweiten Basketball-Bundesliga (ProA), die an diesem Wochenende beginnt: Als Absteiger aus der ersten Liga kommen die JobStairs Gießen 46ers neu hinzu. Der zweite sportliche Absteiger, die Frankfurt Skyliners, haben die Option zum Lizenzerwerb wahrgenommen und werden weiterhin in der BBL antreten. Als Aufsteiger aus der ProB kommen die ehrgeizigen Teams ART Giants Düsseldorf, Dresden Titans und WWU Baskets Münster in die zweite Liga.