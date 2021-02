Zweite Basketball-Bundesliga : Gladiators Trier: Wer fehlt, wer kommt zurück, wer geht?

Brody Clarke (hier eine Aufnahme aus dem Sommer) kehrt nach langer Verletzung bei den Römerstrom Gladiators zurück. Foto: Simon Engelbert

Bremerhaven/Trier Vor der Partie am Mittwoch in Bremerhaven herrscht im Kader der Gladiators Trier jede Menge Bewegung.

Geht es uns nicht allen so? In der Coronakrise ist es immer mal wieder viel zu ruhig. Bei all’ den Reizen, die das heimische Sofa, eine Tasse Tee und ein gutes Buch haben – ein bisschen mehr Action könnte die aktuelle Zeit vertragen. Zumindest, wenn man nicht Teil der Römerstrom Gladiators Trier in der zweiten Basketball-Bundesliga ist.

Denn beim Team von Coach Marco van den Berg vergeht kaum ein Tag ohne personalbedingte Nachricht oder Spiel. So auch jetzt – wieder stehen drei Spiele in sieben Tagen an, beginnend mit der Partie am Mittwoch (ab 19.30 Uhr, live bei sportdeutschland.tv) bei den Eisbären Bremerhaven.

Extra Trier gegen Bremerhaven: Wovor der Coach warnt Am Mittwochabend treten die Römerstrom Gladiators bei einem der besten Teams der zweiten Basketball-Bundesliga an. Ab 19.30 Uhr geht es gegen die Eisbären Bremerhaven, vor denen Coach Marco van den Berg warnt: „Sie sind ein starker Gegner und gehören zu den Favoriten auf den Titel.“ Unter anderem die „riesige Qualität“ der Guards um Curtis Davis (legte im letzten Spiel gegen Rostock 40 Punkte auf) mache das Team sehr gefährlich. Die Eisbären gingen zwar als Favorit in die Partie, van den Berg hofft aber darauf, „dass nicht alles normal läuft“. Schon in einer Woche (Mittwoch, 10. Februar), müssen die Gladiators noch einmal gegen Bremerhaven ran. Zwischen den beiden Partien reist das Team am Sonntag zu den Tigers Tübingen. ⇥(ct)

Personell kommen die Gladiators nur schwer zur Ruhe. Zeit, einen Blick auf die Situation einiger Akteure zu werfen.

Sie fehlen noch längere Zeit: Die Saison der Trierer Basketballer ist von Ausfällen bestimmt. Zuletzt verletzte sich nun auch Dan Monteroso an der Hand – er wird diese Saison nicht mehr eingreifen können und befindet sich in den heimischen Vereinigten Staaten. Näher am Team, aber auch weit vom Comeback entfernt ist Jermaine Bucknor. Er laboriert weiter an einer Hüftverletzung. „Ich glaube nicht, dass er diese Saison noch spielt, aber man weiß es nicht“, sagt van den Berg.

Sie kommen zurück: Jonathan Dubas feierte bei der Niederlage gegen Schwenningen am vergangenen Samstag sein Comeback. „Er bringt uns Stabilität und Erfahrung“, sagt Coach van den Berg. Sommerneuzugang Brody Clarke, der sich noch vor Saisonbeginn einen Haarriss zuzog, befindet sich ebenfalls auf dem Weg zurück und wird am kommenden Montag aus dem heimischen Kanada nach Trier reisen. „Dann sehen wir, wie die Reha läuft“, so sein Coach. Er hoffe, dass Clarke diese Saison noch eingreifen könne. Dies sei auch wichtig, weil der Kanadier bereits für die kommende Saison unter Vertrag steht und sich einspielen könnte.

Er soll gehen: Kalidou Diouf war zwischenzeitlich Center Nummer eins bei den Gladiators. Doch durch die Verpflichtung des jungen US-Amerikaners Austin Wiley (kam vom Erstligisten Ludwigsburg), ist kein Platz mehr für Diouf. „Er trainiert noch mit uns, wird aber nicht mehr spielen“, sagt van den Berg.

Diouf suche für sich eine bessere Situation. „Er ist ein zu guter Spieler, um auf der Bank zu sitzen“, sagt der Coach. Doch wieso muss der Ex-Rostocker dann gehen? „Manchmal passt ein Spieler nicht ins Konzept. Dann kann man alles umwerfen, aber meistens ist es besser sich zu trennen.“