Zweite Basketball-Bundesliga : Gladiators Trier: Zwei Herzen in der Brust des Trainers

Gladiators Trier: Zwei Herzen in der Brust des Trainers

Kirchheim/Teck Routinier Bucknor führt die Moselaner zu deutlichem Sieg in Kirchheim.

Von der kleinen Stadthalle in Kirchheim unter Teck ist es bis zur Autobahn A 8 – Deutschlands starkbefahrener West-Ost-Achse – nur ein Katzensprung. Der Tross der Römerstrom Gladiators hat sich nach getaner Arbeit entspannt auf die Heimreise aus der württembergischen Provinz gemacht.

Stark im Offensiv-Rebound, präzise und unaufgeregt bei den Dreier-Versuchen (am Ende 50 Prozent) und mit einem Anführer Jermaine Bucknor, der vor allem in den wenigen kritischen Momenten gegen Ende des dritten Viertels den Gastgebern „den Zahn zog“: So zeigten die Gladiators die von Held geforderte „deutliche Reaktion“ nach der Auftakt-Niederlage vor eigenem Publikum gegen Karlsruhe.