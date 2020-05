Kegeln : Glück für Daun-Weiersbach, Pech für die Gilzemer

Daun-Weiersbach Während die Kegler aus der Südeifel nun mindestens ein Jahr auf den Bundesligaaufstieg warten müssen, dürfen sie sich in der Vulkaneifel über den Sprung in die zweite Liga freuen.

Der Deutsche Schere-Keglerbund (DSKB) hat in seiner Sportauschuss-Sitzung

vom 16. Mai beschlossen, dass die Saison der Herren-Bundesligen 2019/20 coronabedingt annulliert wird. Es keine Meister, Aufsteiger und Absteiger.Ebenfalls wurde entschieden, dass aus den fünf Landesverbänden die Meister in die Zweite Bundesliga aufsteigen. Das bedeutet, dass es in der nächsten Saison 25 Zweitligamannschaften gibt. Deshalb soll es in der Spielzeit 2020/21 einmalig drei Zweitligastaffeln geben. Dieser Vorschlag bedarf aber noch der Zustimmung des Hauptausschusses.