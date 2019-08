Golf-Charityturnier : Promi-Parade bei Wontis Champions Trophy in der Eifel (mit Video)

Wißmannsdorf Großer Sportler-Auflauf im Golfresort Bitburger Land. Das Charityturnier bringt 150 000 Euro für den guten Zweck ein.

Mit der über das Turnier zusammengekommenen Summe werden drei Projekte gefördert – die Mittel wurden im Rahmen eines von Sportmoderatoren-Legende Jörg Wontorra moderierten Gala-Abends im Golfresort symbolisch übergeben: 80 000 Euro gehen an ein Aktionsbündnis Organspende. „Beim Thema Organspende muss ein Ruck durch die Gesellschaft gehen“, sagte Matthias Ant­huber, der in Deutschland zu den renommierten Transplantationschirurgen zählt und einst zigfacher Handball-Jugendnationalspieler war. Er nannte alarmierende Zahlen: „Jeden Tag sterben drei Menschen auf einer Warteliste. Auf eine Million Einwohner kommen bei uns nur im Schnitt gut zehn Organspenden.“ Botschafterin Verona Pooth, die mit Ehemann Franjo und Sohn Diego in die Eifel kam, sagte: „Das Thema Organspende ist schwierig, da keiner gerne über den Tod spricht.“ Persönliche Betroffenheit im Umfeld mache aber sensibel: „Der beste Freund von Diego bekam vor zweieinhalb Monaten zwei neue Herzklappen. Es wühlt auf, mitzuerleben, was das für so einen Jungen bedeutet.“