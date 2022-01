Fußball : Große Freude auf den „Kracher“

Gonzerath Kreisliga A: Eine neue Erfolgsserie würden sie beim SV Gonzerath gerne starten. Doch das kommende Duell hat es in sich: Zu Gast auf dem Schackberg ist die SG Moseltal-Maring, von der Trainer Kevin Greweling eine sehr hohe Meinung hat.

Der bisherige Saisonverlauf: Die erste kleine Positivserie gab es nach der Auftaktniederlage bei der SG Minderlittgen (2:4), als gegen die SG Traben-Trarbach (3:2), die SG Buchholz (1:0) und gegen die FV Morbach II (1:1) in drei Heimspielen in Folge sieben Punkte gelangen. „Das war konstant in Ordnung“, sagt Greweling im Rückblick. Doch die folgenden drei Niederlagen beim SV Niederemmel (0:1), gegen den SV Blankenrath (0:2) und in Hetzerath (3:4) ließen den SVG wieder ins Niemandsland der Tabelle zurückfallen. „Das wiederum waren Gegner, die im oberen Drittel stehen. Da waren wir defensiv zu schlafmützig, und es fehlten stets ein paar Prozent. Da haben wir insgesamt ein bisschen die Ordnung verloren“, sagt Greweling, der mit den Gonzerathern in der Corona-Abbruchsaison 2019/20 aufstieg und sich mit dem Team „mittelfristig in der A-Klasse etablieren will“.