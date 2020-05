Präzisionssport : Gateballer träumen von Eifel-Liga

Gransdorf Die der Präzisionssportart Krocket ähnliche Variante Gateball lässt sich auch in Corona-Zeiten ohne Einschränkungen ausüben. In Gransdorf hoffen sie sogar, über den eigenen Ort hinaus eifelweit bald regelmäßig Spiele austragen zu können.

Kinder und Erwachsene, Männer und Frauen können beim Gateball auf einem Niveau spielen. Der älteste Gransdorfer Akteur, damals über 80 Jahre alt, war der inzwischen verstorbene Johannes Keil. Laut Swabey war er „der einzige, den wir kennen, der in einem Zug seinen Ball durch alle drei Tore und dann zum End-Pfosten geschlagen hat.“ Ihm zu Ehren nenne man diese Kunst „einen Hansi machen“. Daraus, so Swabey, sei mittlerweile sogar ein fester Begriff in der weltweiten Gateball-Gemeinschaft geworden.

Man könne auf fast allen Böden spielen. Das erste Turnier der Gransdorfer fand auf dem Hartplatz in Eisenschmitt statt. In Pickließem und an der Scheuermühle in Spangdahlem hätte man zudem schon erste Gehversuche unternommen. Im Winter wird in der Halle in Oberkail gespielt, obwohl die Fläche dort etwas eingeschränkt ist, also weniger als 20 auf 15 Meter.