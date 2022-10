Radsport : Wie ein Frühjahrsklassiker im Herbst

Der Trierer Peter Schermann belegte in der Altersklasse der 19- bis 34-Jährigen bei der Premire der Gravel-Weltmeisterschaft in Italien den 25. Platz. Foto: privat

Vicenza/Cittadella Die Premiere der Gravel-WM verlief nicht ganz so, wie Peter Schermann sich es gedacht hatte, aber nach dem Ausstieg bei der MTB-Marathon-DM war es für den 34-Jährigen am Ende ein guter Saisonabschluss.

(teu) Peter Schermann fand sich bei der Premiere der Gravel-Weltmeisterschaft in der Altersklasse statt im Elitefeld wieder. Die Qualifikationskriterien und dann die Einteilung war nur eine Sache, die bei der Ermittlung der ersten Welttitelträger in der jüngsten Radsportdisziplin des Radsport-Weltverbands UCI noch nicht ganz rund und durchsichtig ablief. So dachte Schermann, dass er sich mit seinem 22. Platz beim Rennen der UCI-World-Gravel-Serie in Belgien im September einen Startplatz im WM-Elitefeld gesichert habe. Am Ende streifte der 34-Jährige aus Trier das Nationaltrikot aber im Altersklassenrennen über.