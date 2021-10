Fußball-Rheinlandpokal : Salmrohrer Negativserie verlängert: Pokalaus im Hochwald

Greimerath Es war ein enges, spannendes, zweikampfbetontes Duell im Fußball-Rheinlandpokal – mit einer SG Hochwald-Zerf, die das bessere Ende für sich hatte: Der Rheinlandligist setzte sich am Mittwochabend vor 183 Zuschauern auf dem Greimerather Rasenplatz mit 2:1 (2:1) gegen den klassenhöheren Oberligisten FSV Salmrohr durch und tritt damit im Achtelfinale beim Ost-Bezirksligisten VfB Linz an (voraussichtlicher Termin: Mittwoch, 20. Oktober, 19.30 Uhr).

Die große Chance zum Ausgleich vergab dann aber FSV-Akteur Jan Umlauf, der mit einem von Nils Hemmes verschuldeten Handelfmeter an Jan Niklas Koltes scheiterte (36.). Der etatmäßige Zerfer Pokalkeeper Niklas Burg hatte alles probiert, um seine Rückenprobleme in den Griff zu kriegen – ohne Erfolg. Von draußen durfte er sich mit Koltes über dessen starke Parade freuen.

Der vergebene Strafstoß läutete turbulente Schlussminuten der ersten Halbzeit ein. Im Anschluss an eine scharf nach innen getretene Ecke von Lames, wobei der Ball an den langen Pfosten sprang, vollendete Daniel Bartsch mit einem strammen Schuss ins linke Eck (41.). Thielen krönte seine Topleistung nur eine Minute später mit einem Sprint über die linke Seite – nach einem Salmrohrer Eckball wohlgemerkt. Die Vorlage verwertete Hemmes zentral zur neuerlichen Zerfer Führung (43.).

In der zweiten Hälfte ging es auf dem regennassen Rasen hin und her. Bei Salmrohr fehlte es oft an der Genauigkeit bei Zuspielen in die Spitze. Robin Mertinitz scheiterte nach einer Ecke am riesig haltenden Kieren, der den Ball gerade noch an die Latte lenken konnte (57.).