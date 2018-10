später lesen Motorsport Griebel/Rath deutsche Meister Teilen

(jüb) Der Titel des Deutschen Rallyemeisters geht zum ersten Mal in die Region. Der zweite Platz im achten und letzten Lauf zur Deutschen Rallyemeisterschaft (DRM), der ADAC Drei-Städte-Rallye rund um Straubing, reichte Marijan Griebel (Hahnweiler) und Alexander Rath (Trier), nach zuvor drei Siegen in Folge zum Gewinn des Titels in ihrem Peugeot 208 T16 R5.