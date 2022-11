Ehrenamt : Großartige Arkustik beim Dank für die Seelen der Vereine

Wittlich Der Fußballkreis Mosel ehrte in der Wittlicher Synagoge einige seiner verdientesten Mitarbeiter. Gregor Eibes sieht das Ehrenamt in den Krisen vor harte Probe gestellt.

(teu) Der Rahmen in der Wittlicher Synagoge war würdig und die Arkustik gut. Das freute beim Ehrenamtsabend des Fußballkreises Mosel nicht nur Ulrich Junk von der Kreismusikschule, der die von ihm unterrichtete Saxophonistin Lisa Marie Wiedemann am Klavier begleitete. Der Dank an diejenigen, die zum Teil bereits seit vielen Jahren in ihrer Freizeit in den Vereinen für den Fußball und ihre Mitmenschen engagieren, kam so noch klarer rüber. Was wichtig ist, denn „die Vereine sind die Seele unserer Gesellschaft, sind die Seele unserer Gesellschaft“, sagte Gregor Eibes. „Der Mann mit den zwei Hüten“, nannte der Sportkreisvorsitzende Günter Wagner. Eibes war als Landrat schon oft beim Ehrenamtsabend dabei. „Erstmals ist auch der Präsident des Fußballverbands Rheinland vor Ort“, freute sich der Fußball-Kreisvorsitzende Walter Kirsten schmunzelnd.