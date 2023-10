Revolution im Sport Große Neuerungen im Kinderfußball – was sagen die Vereine in der Region?

Die Pilotphase geht zu Ende, aber der kommenden Saison 2024/25 werden in Deutschland im Kinderfußball – also in den Altersklassen G-, F- und E-Jugend – neue Spielformen verbindlich eingeführt. Mit ihnen sollen die Kinder häufiger am Ball sein und mehr Tore erzielen können. Die Ziele in Schlagworten: Mehr Technik statt taktische Korsetts, mehr Selbstständigkeit der Spieler, weniger Trainer- und Elterneinfluss, keine Tabellen – und damit unterm Strich mehr Spaß und Begeisterung bei den Kindern.