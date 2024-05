Highlight am Sonntag Großer Preis von Trier: Das erwartet Radfahrer und Zuschauer bei dem Rennen

Zu etwas Ähnlichem wie der Silvesterlauf könnte sich der Große Preis der Stadt Trier für Radsportler entwickeln. Zum vierten Mal lockt der RV Schwalbe Trier (RVT) am Sonntag, 12. Mai, Radsportbegeisterte auf und an den Rundkurs über den Hauptmarkt, an Porta Nigra und Dom vorbei. Die zuschauerfreundliche 1,2-Kilometer-Strecke wird bis zu 55 Mal durchfahren. Auf 66 Kilometern ist das Publikum im Hauptrennen der UCI-Continentalteams und Elite-Amateure hautnah dabei. Während insgesamt sieben Stunden wird hochklassiger Radsport und viel Unterhaltung rund um den Hauptmarkt geboten.