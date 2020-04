Radsport : Schwalbe-Radsport: Einmal Absage, einmal Hoffnung

Trier Der für Pfingstsonntag, 31. Mai, terminierte zweite Große Preis der Stadt Trier kann aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden.

Nachdem die Vorplanungen bereits auf Hochtouren gelaufen waren und das Konzept zur Durchführung des im Vorjahr erstmals ausgetragenen Radrennens etliche Neuerungen und Weiterentwicklungen der Formate vorgesehen hatte, will der Schwalbe-Vorstand das Rennen in der Trierer Innenstadt nun 2021 ausrichten. „Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr streben wir aufgrund des engmaschigen Veranstaltungskalenders nicht an, sodass wir unser Augenmerk auf nächstes Jahr richten, um dann den Großen Preis der Stadt Trier als feste Größe im Sportkalender der Stadt zu etablieren“, sagt Jannik Schabio vom geschäftsführenden Vorstand des Vereins.