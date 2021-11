Großkampenberg : Mit einem Ball für zehn Mark ging’s los

Halten mit ihren Erinnerungen die Vereinsgeschichte des 1. FC Großkampen am Leben: die Gründungsmitglieder Theo Röder (links) und Peter Jakobs (rechts). In der Mitte: Vorsitzender: Winfried Hermes. Foto: Andreas Arens

Großkampenberg 70 Jahre gibt es nun schon den 1. FC Großkampen – und zwei Mitglieder sind vom ersten Tag an dabei: Peter Jakobs und Theo Röder prägten den Verein über Jahrzehnte hinweg, können sich noch an viele Geschichten seit 1951 erinnern – und haben zum runden Vereinsgeburtstag einen großen Wunsch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eher trist mutet die Szenerie an diesem nasskalten Novembertag in der Westeifel an. Die Straßen im nur rund 130 Einwohner zählenden Großkampenberg im Dreiländereck sind menschenleer, und auf dem Hartplatz am Ortsausgang Richtung Leidenborn hat Johann Dunkel, der Trainer der SG Großkampen/Lützkampen/Üttfeld, ein paar Aufrechte versammelt, um sie einzustimmen auf das Heimspiel am morgigen Samstag, ab 18.30 Uhr, in Großkampenberg: Dem Duell mit der SG Weinsheim/Schwirzheim/Olzheim kommt gleich in mehrfacher Hinsicht eine besondere Bedeutung zu. Schließlich stehen im Vergleich des Tabellenschlusslichts der Kreisliga A Eifel und des Vorletzten wichtige Punkte im Abstiegskampf auf dem Spiel. Zudem geht es auch um den Einzug ins Kreispokalhalbfinale – die Partie war Mitte Oktober wegen der schweren Fußverletzung eines Großkampener Akteurs abgebrochen worden. Und die Partie gegen Weinsheim ist noch aus einem anderen Grund besonders, findet sie doch am offiziellen Festwochenende anlässlich des 70-jährigen Vereinsbestehens statt. Der für den heutigen Freitag geplante Festkommers wurde wegen steigender Corona-Fallzahlen zwar abgesagt, das Tanzfestival und die Verlosung sollen am Samstag aber stattfinden (siehe Extra).

Während die SG-Akteure mit ihrem Trainer an jenem Novemberabend draußen den widrigen Bedingungen trotzen, herrscht im Clubhaus des 1. FC Großkampen (FCG) eine angenehme Atmosphäre: Peter Jakobs (85) und Theo Röder (84), die beiden noch lebenden Gründungsmitglieder des Vereins, erinnern sich mit dem Vorsitzenden Winfried „Sam“ Hermes an die vergangenen Jahrzehnte. „Eigentlich“, weiß Röder, der dem Vorstand auch noch heute angehört, „ging es ja nicht 1951, sondern schon 1949 los“. Sein Bruder Arnold, der aufgrund seines Organisationstalents damals als eine Art Manager fungierte, ergriff nämlich bereits vier Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges die Initiative und formierte die jungen Kicker aus Leidenborn und Großkampen (das später in Großkampenberg umbenannt wurde), um freie Spiele gegen Teams der Nachbardörfer zu bestreiten. „Zehn Mark kostete damals der erste Ball, und ein zweiter fand sogar aus Amerika den Weg zu uns“, berichtet Jakobs so, als habe sich dies erst gestern zugetragen.

Extra Kein Festabend, Tanz und Verlosung finden aber statt Angesichts der zugespitzten Corona-Lage hat sich der Vorstand des 1. FC Großkampen dazu entschlossen, den ursprünglich für den heutigen Freitag geplanten Festkommers abzusagen. Man wolle „unkalkulierbare Gesundheitsrisiken, gerade für Mitglieder der Gründungsmannschaft vermeiden“. Von der Absage unberührt bleiben die Verlosung und das Tanzfestival am morgigen Samstag, ab 20 Uhr, im Saal Kaut in Leidenborn. Die Veranstaltung findet unter 2G-Auflagen statt.

Jakobs, und die Röder-Brüder zählten zu jener Mannschaft, die an Pfingsten 1951 das erste größere Spiel mit 4:1 in Bleialf gewann. Johann Belling war der Held, hatte er doch sämtliche vier Tore geschossen. Als A-Jugend ging der FCG ins Rennen – und das gleich über vier Saisons hinweg, weil viele Akteure bei der Vereinsgründung erst um die 14 Jahre alt waren. „Die Euphorie war riesig. Wir schafften gleich den Einzug ins Pokalfinale. Da war der SV Prüm aber dann doch zu stark für uns, und wir verloren in Bleialf mit 2:10“, erinnert sich Theo Röder. Als Geschäftsführer war er jahrzehntelang eine Institution beim FCG, verfügt noch heute über glänzende Kontakte. „Theo hat Unschätzbares für unseren Verein geleistet“, unterstreicht Vorsitzender Hermes. Sogar das Clubhaus in Großkampenberg haben sie nach Röder benannt. 1956, als man einen Schiedsrichter stellen musste, übernahm er (auch) dieses Amt und übte es bis 1971 aus, „mit großer Zuverlässigkeit“, wie in den Club­annalen ausdrücklich vermerkt ist.

Dass es nach der Vereinsgründung sportlich langsam aber sicher nach oben ging, war nicht zuletzt Peter Jakobs zu verdanken. In den 50er Jahren arbeitete er in der Metallindustrie in Köln und schaute sich nach Feierabend gerne mal das Training der Viktoria an: „Sie hatten tolle Trainer und spielten seinerzeit erstklassig, in der alten Oberliga West.“ Die Idee, eines strukturierten Offensivspiels mit klugem (Kurz-)Passspiel nahm er mit in die Westeifeler Heimat. Just Jakobs’ Sohn Ralf gilt bis heute als das wohl größte Talent des FCG. In jungen Jahren spielte sich der Angreifer bis in die Rheinlandauswahl und geriet ins Blickfeld der DFB-Schülernationalmannschaft (U15). Aus privaten Gründen hörte der hochbegabte Offensivmann aber mit 18 Jahren auf. Nur kurz half er noch mal aus, als man unter dem hochgeschätzten Trainer Bruno Thomas 1984 zum Höhenflug ansetzte und den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte. Zwei Jahre später ging es bereits rauf in die Landesliga. Deren Auflösung im Jahre 2003 trauern sie bei der SG Großkampen immer noch nach – mit dem FC Lützkampen gibt es seit 1975, mit dem SV Üttfeld seit 1985 eine Spielgemeinschaft. „Auf einmal waren wir nur noch in der Bezirksliga, und es wurde viel schwerer, gute Leute aus der Nachbarschaft zu bekommen, weil sie mit ihrem Verein plötzlich nur noch eine oder zwei Klassen unter uns spielten“, sagt Clubchef Hermes. Auch er drückte den 29 Jahren im überkreislichen Fußball seinen Stempel auf. An einen Rekord von „Sam“, wie er in Fußballerkreisen nur genannt wird, kommt sicher so schnell keiner heran. Mit 214 Treffern führt er weiter unangefochten die interne Torjägerliste an.

Mit viel Zusammenhalt und der Motivation, es den „Großen“ zu zeigen, wurde die SG Großkampen zu einem fußballerischen Markenzeichen – und das über die Eifel hinaus. Theo Röder blickt auf „viele schöne Spiele und tolle Begegnungen mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten“ zurück. Bereits 1969 hatte sein Bruder Arnold ein Freundschaftsspiel in Prüm zwischen einer Westeifelauswahl und Borussia Mönchengladbach organisiert. In den Reihen des Bundesligisten standen Stars wie Günter Netzer, Herbert Wimmer und Berti Vogts. Das wohl größte Highlight in der bisherigen Vereinsgeschichte fand 1997 statt. In Üttfeld traf die SG auf die Nationalmannschaft aus Ghana. 1500 Zuschauer waren Zeuge dieser Partie.