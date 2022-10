Werfertag im Trierer Moselstadion : Hämmer fliegen spät wie nie beim Klement-Memorial

Trier Am Sonntag (16.10.) findet der Werfertag des TV Germania Trier im Gedenken an Hammerwurf-Trainer Ernst Klement zum 20. Mal statt. Außer Hammer- wird auch Diskus- und Gewichtwurf angeboten.

(teu) Vor 20 Jahren starb Ernst Klement im Alter von 87 Jahren. Der Hammerwurftrainer des TV Germania Trier (TVG), zu dessen Schützlinge Weltrekordler Karl-Hans Riehm und der spätere Weltmeister Heinz Weis gehörten, stand (oder saß) bis ins hohe Alter am Hammerwurfkäfig im Trierer Moselstadion. Zuletzt beim 27. Leinenbach-Memorial im September 2001. Nach Klements Tod wurde das Gedenksportfest, das an den 1974 auf der Rückreise von den westdeutschen B-Jugend­meister­schaf­ten tödlich verunglückten Hans-Werner Leinenbach ausgetragen wurde, in Erinnerung an den Hammerwurf-Lehrer in Klement-Memorial umbenannt. Zum 20. Mal, aber erstmals im Oktober (statt September) fliegen am Sonntag (16.10.) im Trierer Moselstadion wieder die Hämmer. Organisationsleiter Franz Pauly hofft trotz des späten Termins noch auf zahlreiche Meldungen. Angeboten werden außer Hammer- auch Diskus- und Gewichtwurf. Angemeldet haben sich bisher einige der besten Seniorenwerfer der Region wie die frischgebackene W-75-Diskuswurf-Rheinlandrekordlerin Monika Geister (Ski-Klub Prüm) oder der 81 Jahre alte Emmerich Kiss aus Baumholder, der alle Senioren-Rheinlandrekorde im Hammerwurf ab der Altersklasse M 65 hält.