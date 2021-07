Fußball-Oberliga : Hängepartie beendet: Jason Kaluanga bleibt bei Eintracht Trier

Trier Nun ist der Verbleib von Rechtsverteidiger Jason Kaluanga (Foto: TV-Archiv) bei Fußball-Oberligist Eintracht Trier auch offiziell in trockenen Tüchern.

Der SVE gab die Verlängerung des Vertrags des 24-Jährigen um ein Jahr bekannt. Zuletzt hatte es (mal wieder) Gerüchte um ein Interesse aus der französischen dritten Liga am Belgier gegeben, nun sagt ,Kalu‘ zu seinem Verbleib in Trier: „Ich weiß, dass ich in guten Händen bin, um mich weiterzuentwickeln. Diese Stabilität hier ermöglicht es mir, von Spiel zu Spiel besser zu werden.“