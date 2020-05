Region : Hallensport wieder möglich - Tennis-Doppel bleibt tabu

Region Sport im Innenbereich und damit auch in Hallen ist seit heute wieder möglich. Das geht aus der am Montag veröffentlichen achten Corona-Bekämpfungsverordnung der Landesregierung hervor.

Ganz konkret ist der Mannschafts- und Ballsport, allerdings ohne Training von Spiel- und Wettkampfsituationen, in denen ein direkter Kontakt erforderlich oder wahrscheinlich ist, nun auch im Indoorbereich möglich – unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsvorgaben. Auch Schwimm- und Spaßbäder dürfen wieder öffnen.

Voraussetzung ist, dass die Sportstätte von der jeweiligen Kommune beziehungsweise dem Eigentümer zur Nutzung freigegeben ist. Genau hier liegt aber für so manchen Verein das Problem. So im Falle des TuS Mosella Schweich. In der Stadt seien „alle Hallen, die uns normalerweise zur Verfügung stehen, mit Klassenräumen belegt“, berichtet der Club-Vorsitzende Harald Emmrich. Um die Abstandsregeln einzuhalten, brauchen viele Schulen mehr Raum zum Unterrichten. Da auch noch hohe Hürden durch die Hygienevorschriften dazukommen, finden bei der Mosella deshalb nach Einschätzung Emmrichs wohl zumindest bis zu den Sommerferien keine Hallensportarten statt, darunter das stark frequentierte Kinderturnen.