Para-Leichtathletik : Drei Mal Edelmetall für Eifeler Athleten

Erfurt/Gladbach/Hallschlag Para-Leichtathleten Patrick Kaufmann und Yannick Säglitz trumpfen bei deutscher Hallenmeisterschaft mächtig auf.

Der 36-jährige Kaufmann und der querschnittsgelähmte, 22-jährige Säglitz bestritten in Erfurt Wettkämpfe in der Altersklasse der Männer. Beide Athleten traten in unterschiedlichen Startklassen in den Disziplinen Speerwurf Rollstuhl und Kugelstoßen Rollstuhl an – die Wurfdisziplinen der Rollstuhlfahrer werden im Sitzen von individuell für die Athleten angefertigten Wurfstühlen ausgeübt.