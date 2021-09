Handball-Frauen-Länderspiele in Trier : Grünes Licht für volle Tribünen in der Arena

Trier Bei den zwei Partien Anfang Oktober gibt es dank der 2G-Regel keine weiteren Beschränkungen.

Wenn die deutsche Frauen-Handball-Nationalmannschaft am 7. Oktober gegen Griechenland (20.15 Uhr) und am 10. Oktober um 19.30 Uhr gegen Belarus ihre EM-Qualifikationsspiele in der Arena Trier bestreitet, ist eine volle Halle erlaubt – ohne jegliche zahlenmäßige Beschränkung, was die Zuschauerzahl betrifft. „In enger Absprache mit der Arena Trier und den zuständigen Behörden gibt es auf Basis der geltenden Corona-Schutzverordnung grünes Licht für einen freien Zugang zu beiden Partien“, teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitagnachmittag mit. Somit sind die Partien in Trier die ersten Handball-Länderspiele in Deutschland seit Januar 2020 ohne Einschränkungen bei der Zuschauerzahl.