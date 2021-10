3. Handball-Liga der Frauen : HSG Wittlich düpiert Spitzenteam - HSG Hunsrück verliert

Wittlich/Kleinich SG BBM Bietigheim II - HSG Wittlich 23:28 (11:14)

In der zweiten Halbzeit behauptete das Feilen-Team den Vorsprung, ehe die Favoritinnen beim 16:16 in der 38. Minute auf dem Weg schienen, das Spiel drehen zu können. Doch die Wittlicherinnen hielten dagegen. Sie setzten sich über 18:17 und 22:17 (46.) in der stärksten Phase ihres Spiels ab. Diese Führung ließen sich die Gäste nicht mehr nehmen.

Mit 4:0 legten die Breisgauerinnen einen Blitzstart hin, ehe Melissa Gräber in der siebten Minute den ersten Treffer für das Hunsrück-Team markierte. Beim 6:2 in der 13. Minute nahm Gästetrainer Nils Ibach die erste Auszeit, die Hunsrückerinnen spielten ab diesem Zeitpunkt auf Augenhöhe. Freiburg konnte seinen Vorsprung nicht weiter ausbauen. Das lag vor allem an Gräber, die ihre Torgefährlichkeit unter Beweis stellte und bis zum 9:6 in der 17. Minute bereits vier Treffer für ihr Team erzielt hatte.