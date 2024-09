Fusion wird konkreter Handball in Rheinland-Pfalz: Die erste Hochzeit rückt näher

Ein Zurück wirds wohl nicht mehr geben, auch wenn noch manche Dinge zu klären sind. In Deutschland bahnt sich nach der Verschmelzung der Landesverbände Niederrhein und Mittelrhein zum Handballverband Nordrhein sowie der Fusion der drei Landesverbände Südbaden, Baden und Württemberg zum Handballverband Baden-Württemberg der dritte Zusammenschluss binnen zwei Jahren an. Die Handballverbände Pfalz und Rheinhessen wollen und werden „heiraten“. Außerordentliche Verbandstage, wahrscheinlich Ende Oktober oder im November, sollen den Zusammenschluss besiegeln, der neue Handballverband Rheinhessen-Pfalz könnte so zum 1. Januar 2025 Wirklichkeit werden.