Frauenhandball : Kurpfalz-Bären holen mit Esther Herrmann weitere Ex-Mieze

Trier/Ketsch/Wittlich Die 36-Jährige unterstützt Franzi Steil als Co-Trainerin beim Zweitligisten.

Herrmann unterschreibt einen Einjahresvertrag. Die 36 Jahre alte Lehrerin an der Clara-Viebig-Realschule plus in Wittlich hat in den vergangenen 20 Jahren Trainererfahrungen in vielen Bereichen gesammelt. Als ehemalige Bundesligaspielerin der Trierer Miezen (erste und zweite Liga) kennt Herrmann den nationalen Handballbereich der Frauen. Zuletzt trainierte die B-Lizenzinhaberin die Damenmannschaft der DJK/MJC Trier und agierte darüber hinaus als Verbandstrainerin im Handballverband Rheinland.