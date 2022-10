Regionaler Handball : Marcus Anderson: Ein ,alter Hase‘ betritt Neuland

Trier Zehn Jahre war der heute 59-Jährige von der Handball-Bildfläche verschwunden. Inzwischen ist der in der Region bestens bekannte Coach im Jugend-Bereich wieder aktiv. Bei der JSG Post Trier/Hermeskeil ist selbst ein Routinier wie er noch auf ungewohntem Terrain unterwegs.

Nachdem Marcus Anderson im Februar 2009 ein eher unrühmliches Kurz-Kapitel als Trainer der HSG Biewer/Pfalzel beendet hatte, wurde es erst mal still um den Handball-Trainer. „Ich war in puncto Handball ausgepowert und wollte mich mehr auf den beruflichen Zweig konzentrieren“, blickt der in Oslo geborene Sohn einer Triererin und eines US-Soldaten zurück. Jahrelang hatte er als Trainer den Handball in der Region Trier mitgeprägt – in Pallien, in Schweich, in Saarburg, in Igel. „Ich konnte und wollte nicht mehr gefühlt jeden Abend in der Halle sein. Man gewöhnt sich auch daran, mehr zu Hause zu sein. Doch mit der Zeit hat mir der Handball schon gefehlt“, sagt der 59-Jährige, der in Trier lebt und eine Wohngruppe für Jugendliche in Luxemburg leitet.