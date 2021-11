Handball: Schiedsrichter-Mangel in der Region : „Die Lage ist sehr, sehr ernst“

Extra

Am Samstag, 4. Dezember, findet ab 11 Uhr in der Sporthalle in Schweich eine Informationsveranstaltung zur Schiedsrichter-Neuausbildung statt. Der darauffolgende Ausbildungskurs ist in mehrere Module aufgeteilt, drei Teile sind als E-Learning digital konzipiert, dazu kommen drei Präsenzveranstaltungen. Alle Vereine können ihre Interessenten noch über das Nu-Liga-Portal für die Infoveranstaltung anmelden. In Schweich werden dann auch die genauen Termine für die Veranstaltungen festgelegt, die dann 2022 starten. Weitere Informationen bei Werner Hub, eMail hubwe@web.de oder Telefon 0171-1734339.