Jugend-Handball-Oberligen : Familiensache bei den Nachwuchs-Miezen

Ex-Miezen-Spielerin Andrea Czanik (hier auf einem Archivbild aus dem Jahr 2016) coacht in der neuen Saison die weibliche C-Jugend der MJC. Zum Kader gehört ihre talentierte Tochter Nina (hinten).

Trier/Wittlich/Schweich/Kleinich So gehen die regionalen Teams in die neue Saison. Bei der weiblichen C-Jugend der DJK/MJC Trier gibt’s ein Mutter-Tochter-Gespann.

Von Roman Schleimer

Die neue Saison in den Jugend-Handball-Oberligen startet Anfang September. Die teilnehmenden Teams aus der Region Trier befinden sich in der letzten Phase der Vorbereitung. Sie gehen mit unterschiedlichen Zielsetzungen in die Spielzeit.

Die Erwartungshaltung der Verantwortlichen bei der männlichen A-Jugend der JSG Hunsrück ist eher gedämpft, mehr als Platz neun rechnet man sich nicht aus. Die DJK/MJC Trier setzt nach dem Rückzug aus dem Leistungsbereich bei den Frauen ihre Hoffnungen in den Nachwuchs, doch es dürfte für das junge Team der Triererinnen eine schwere Saison werden. Für die weibliche C-Jugend geht es in der ersten Oberligasaison darum, Erfahrungen zu sammeln.

Anspruch auf einen vorderen Tabellenplatz meldet die männliche B-Jugend der JSG Hunsrück an, mindestens Platz fünf soll es werden. Bei der HSG Wittlich setzt man kontinuierlich auf die Nachwuchsarbeit und versucht die weibliche B-Jugend behutsam an das Leistungsniveau der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar heranzuführen.

Die neu gegründete JSG Wittlich/Schweich startet als Neuling in die RPS-Oberliga, backt dabei mit der männlichen C-Jugend kleine Brötchen.

Marie Teusch (Bildmitte) wechselt von der HSG Wittlich zu den „Juniorelfen“ von Bayer Leverkusen. Foto: Helmut Gassen (HG)

Wie sehen die Kader aus? Wer kam? Wer ging? Was ist drin in der neuen Saison? Wir liefern einen Überblick.

Männliche A-Jugend-Oberliga:

JSG Hunsrück

Kader: Aaron Hofmann und Daniel Milingert im Tor - Feld: Fabian Schmidt, Joshua Faust, Luca Bach, Jannis Roschel, Enrico Roschel, Lukas Ihmer, Eduard Schmitgal, Maximilian Zürbes, Mirko Stelter, Philipp Haßley, David Ponststein, Timon Echternach, Jonas Kley; Lennard Weber und Nojus Koenen aus Wittlich spielen weiter mit Doppelspielrecht.

Abgänge: Verlassen haben die Mannschaft altersbedingt Jan Luca Klein und Steffen Reis. Felix Luth ist nach Kastellaun zurück und will den Anschluss an die Herren-Oberliga schaffen. Mirko Stelter ist ebenfalls nach Kastellaun zurückgegangen, will aber mit Doppelspielrecht weiter in der HSG-A-Jugend spielen.

Zugänge: „Wir konnten uns im Trainer-Bereich mit Manuel Schell verstärken, da Stefan Roschel nicht nur unsere Torhüter, sondern auch die der Herrenmannschaften trainiert. René Vasek kann durch seinen Schichtdienst auch nicht immer beim Training sein. Für den Spieler-Kader sind David Ponstein, Philipp Hasley, Timon Echternach aus der männlichen B-Jugend zu uns gestoßen“, berichtet Trainer Carsten Esdar.

Saisonziel: „Aufgrund der derzeitigen schwierigen Trainingsbeteiligung ist nicht zu erwarten, dass eine bessere Platzierung als im vergangenen Jahr (neunter Platz unter zwölf Mannschaften) herausspringt“, prognostiziert Esdar.

Weibliche A-Jugend-Oberliga

DJK/MJC Trier

Kader: Tor: Jette Martin - Feld: Inga Käsgen, Lea Föhr, Luana Bingen, Miriam Wintersinger, Linda Dort, Luna Lamberty, Hedda Käsgen, Sara Arias-Lopez, Lena Hoffmann, Mira Cartus, Lena Oberbillig, Luisa Sartor, Anneke Helbrecht

Abgänge: Keine

Zugänge: Hedda Käsgen (eigener Verein), Anneke Helbrecht (eigener Verein)

Saisonziel: „Da wir mit der Mannschaft ein Jahr früher in die A-Jugend wechseln, wird es sicherlich nicht einfach für die Spielerinnen. Vom Körperlichen und vom Tempo her wird die Mannschaft noch mal mehr gefordert sein als in der B-Jugend. Wir haben mit Anneke Helbrecht und Hedda Käsgen zwei Spielerinnen dazubekommen, so dass wir einen breitaufgestellten Kader zur Verfügung haben“, sagt Trainer Ralf Martin.

Die Spielerinnen trainieren nach Auskunft des Coaches einmal pro Woche zusätzlich bei der ersten und zweiten Damenmannschaft mit und bekommen ein Doppelspielrecht. „So wollen wir versuchen, die Spielerinnen langsam an den Seniorenbereich heranzuführen.

Männliche B-Jugend-Oberliga

JSG Hunsrück

Kader: Robin Fuchs, Mauro Neu und Justin Schuh (alle Tor), Finn Albright, Tom Bjungs, Till Crummenauer, Moritz Crummenauer, André Dietrich, Marcus Döpp, Jonas Eisenhauer, Jona Fink, Niklas Ihmer, Moritz Kessler, Jan-Luca Krömer, Matteo Pusceddu, Louis Radics.

Abgänge: David Ponstein, Phillip Haßley, Timon Echternacht (wechseln in die A-Jugend)

Zugänge: Spieler der Jahrgänge 2004 (Albright, Dietrich, Döpp, Fink, Ihmer, Radics), Tom Bjungs aus Schweich (spielte letzte Saison mit Doppelspielrecht HSC Schweich und dem TUS Weibern)

Saisonziel: „Für die Saison steht die spielerische Weiterentwicklung sowie der Umgang mit dem Leistungsdruck im Vordergrund. Das Ziel in der kommenden Saison ist es, eine gute Rolle zu spielen und eine bestmögliche Platzierung – wenn möglich unter den ersten fünf – zu schaffen“, sagt Trainer Florin Nicolae.

Weibliche B-Jugend-Oberliga

HSG Wittlich

Kader: Julia Reher, Rieke Muscheid und Sophia Stroh (alle Tor) - Ajana Lushaj, Anna Schoppe, Edona Kastrati, Helena Schaaf, Lea Teusch, Linnea Stephan, Lisa Zens, Louisa Esch, Maike Eckert, Sarah Rogowski, Selma Keidel, Zoe Eiden, Paula Hohns, Merle Kloep

Abgänge: Marie Teusch (TSV Bayer Leverkusen)

Zugänge: keine

„Mit Marie Teusch hat uns eine wichtige Spielerin verlassen, die den Sprung in den Leistungssport schaffen möchte. Wir setzen unser Konzept zur Förderung der eigenen Jugend konsequent fort, und glücklicherweise ist Merle ­Kloep nach ihrem Auslandsaufenthalt wieder zur Mannschaft gestoßen“, sagt Trainerin Jenny Scheibe (ehemals Simonis).

Saisonziele: „Um den eingeschlagenen Weg der HSG Wittlich weiterzuführen, wurde die Zusammenarbeit zwischen unseren Seniorenmannschaften und den Jugendmannschaften weiter intensiviert. Natürlich geht es für die Mannschaft erst einmal darum, Erfahrungen zu sammeln. Der größte Teil der Mannschaft besteht aus dem jüngeren Jahrgang“, sagt Scheibe.

Männliche C-Jugend-Oberliga

JSG Wittlich-Schweich

Kader: Tim Ahmeti, Paul Backes, Vincent Becker, Eric Benoev, Linus Borreck, Tim Gierenz, Julius Jacoby, Jan Koller, Vincent Lequen, Till Meurer, Luca Mick, Alexander Quary, Moritz Schleimer, Franz Theis, Maximilian Thommes, Felix Ullmann, Leon Weiler, Fabian Wirtz, Florian Zimmer

Zugänge: Der Kern der Mannschaft mit dem Jahrgang 2005 wird mit Talenten aus beiden Vereinen des Jahrgang 2006 verstärkt. Hinzu kommen noch zwei talentierte Jungs aus der Region mit Moritz Schleimer und Florian Zimmer.

„Die Bildung dieser Jugend-Spielgemeinschaft war ein weiterer konsequenter Schritt in der mittlerweile mehrjährigen Kooperation der HSG Wittlich und des HSC Schweich im Jugendhandball“, sagt Michael Schaaf, Mitglied des Trainerteams.

Saisonziele: „Auf unsere U-15-Jungs wartet ein interessantes und spannendes Jahr in der Oberliga mit vielen Herausforderungen. Als Oberliga-Neuling werden wir erstmals kleine Brötchen backen müssen – aber als Team möchten wir überzeugen und den ein oder anderen Erfolg einfahren“, erklärt Schaaf.

Weibliche C-Jugend-Oberliga

DJK/MJC Trier

Kader: Nina Czanik, Lena Rinnenburger, Hannah Müller, Hannah Lieser, Mara Hartmann, Mara Sturm, Pauline Lebenstedt, Anna Awender, Sarah Kaden, Leah Kreiselman, Zoé Werlein, Clara Jurga, Barbora Zigraiova, Anna Müller

Abgänge: keine

Zugänge: Barbora Zigraiova, Hannah Lieser, Anna Awender, Pauline Lebenstedt.