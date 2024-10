Handball-Talent Linus Borreck Schweicher „Jungwiesel“ wird flügge

Wer sich per schneller Google-Suche im Internet einen Überblick verschaffen will, was Linus Borreck so treibt, stößt auf eine Reihe von Schlagzeilen, die einen Nachwuchs-Handball-Torhüter härter treffen könnten. „Diesen hohen Erfolg haben wir in weiten Teilen unserem Torhüter Linus Borreck zu verdanken“, heißt es an einer Stelle. Andernorts avancierte er „zum sicheren Rückhalt“. Lobende Worte hier, der Verweis auf eine „herausstechende“ Leistung sowie auf „einige Paraden“, mit denen er „wichtige Akzente“ gesetzt hat, dort.