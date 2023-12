Große Ziele des Handball-Trainers Erst Meister, dann Master – so lautet der Plan von Dejan Dobardzijev

Nach elf Siegen in den ersten elf Spielen hat es die HSG Hunsrück am Wochenende erstmals erwischt. Beim 24:32 in Bitburg kassierte das Team die erste Saisonniederlage in der Rheinlandliga. Die Hunsrücker bleiben aber als Tabellenführer auf Kurs, die Meisterschaft einzufahren. Dennoch: Die HSG ist ein gebranntes Kind. In der Vorsaison hat die Mannschaft am letzten Spieltag den schon sicher geglaubten Titel durch eine Auswärtsniederlage in Koblenz noch aus der Hand gegeben. Meister wurde die HSG Kastellaun/Simmern, die sich in den anschließenden Aufstiegsspielen für die RPS-Oberliga qualifiziert hat.