Mit 71 ist noch nicht Schluss Handball-Trainer Jochen Scheler: Sein Lohn sind strahlende Gesichter

Daun · Der gebürtige Oldenburger ist seit Jahrzehnten eine prägende Figur im regionalen Handball. Nachdem er eigentlich schon aufhören wollte, betreut er aktuell an der Seite von Migo Hilsmann die männliche C-Jugend des TuS Daun. Was er anders macht als früher, was er kritisiert, welchen Rat er allen Vereinsvorständen gibt – und welchen großen Wunsch er als Coach noch hat.

25.09.2023, 13:29 Uhr

Kein Training ohne Ball: Diese Maxime verfolgt Handball-Trainer Jochen Scheler nun schon seit vielen Jahrzehnten. Foto: TV/Hans Krämer

Es klingt banal, ist es geflissentlich aber nicht. Handball-Training ohne Ball – bei Jochen Scheler gibt’s das nicht. Ohne das Spielgerät kein Spaß und kein Fortschritt – so lautet sein Credo. „Training findet bei mir ausschließlich mit Ball statt, teilweise mit zwei Handbällen oder mit unterschiedlichen Bällen“, sagt der 71-Jährige. Er moniert, dass Jugend-Trainer zuweilen keine sinnvollen Einheiten mit Ball gestalten können.