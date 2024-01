Regionaler Handball Trainerwechsel beim SV Gerolstein – mit Folgen?

Über die Kanäle des SV Gerolstein erfährt man zunächst sichtbar nichts. Weder auf der Homepage noch in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram) vermeldet der Verein, dass es auf der Trainerposition der in der Verbandsliga spielenden ersten Herren-Handball-Mannschaft einen Wechsel gegeben hat. Und das, nachdem der bisherige Amtsinhaber Sandro Baumanns immerhin fünf Saisons lang das Sagen hatte und den Handball im SVG in dieser Zeit entscheidend mitgeprägt hat. Einzig beim Blick auf den Steckbrief zur ersten Mannschaft wird klar: Als Coaches fungieren aktuell Lars Rosch und Dominik Koch – vorerst bis Saisonende.