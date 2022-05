Handball : Ein Trierer wird mit den Rhein-Neckar Löwen Deutscher A-Jugend-Meister

Trier/Kronau Philipp Alt (17) feiert mit den Junglöwen den nationalen Titel. Doch Beine hochlegen ist nicht: Der Rückraum-Spieler von der Mosel ist gleich schon wieder gefordert – bei der U-18-Beachhandball-WM auf Kreta.

14 Jahre ist es her. Bei einem ambitionierten Verein wie den Rhein-Neckar Löwen ist das eine halbe Ewigkeit. Doch jetzt ist der Bann gebrochen. Erstmals seit 2008 hat wieder eine Nachwuchs-Handballmannschaft des Clubs einen nationalen Titel gewonnen. Die A-Jugend der Löwen hat sich die Deutsche Meisterschaft gesichert – sie ließ nach einer souveränen Vor- und Hauptrunde sowie mehreren Play-off-K.o-Spielen im Finale den Füchsen Berlin in einem Hin- und Rückspiel das Nachsehen.

Er fieberte auf der Tribüne neben seinen Eltern und seinem Bruder mit – er war nicht für den Kader nominiert. In seinem ersten A-Jugend-Jahr kam der Rückraumspieler immer mal wieder zum Einsatz, aber nicht regelmäßig. Und dennoch trug er seinen Teil zum Meistertitel bei, unter anderem auch in den Play-offs im Sechzehntel-Finale gegen Hanau sowie im Viertelfinale gegen Dormagen.

Bei allem Jubel wird Alt, der im Nachwuchsleistungszentrum in Kronau wohnt und am Leibniz-Gymnasium in Östringen im nächsten Schuljahr sein Abitur macht, nun aber keinen Feiermarathon absolvieren. Denn die nächste Aufgabe wartet schon auf den Trierer, der erst vor sieben Jahren bei der MJC Trier mit dem Handball begonnen hatte. Alt zählt zum Kader der deutschen U-18-Beachhandball-Nationalmannschaft, die vom 14. bis 19. Juni auf Kreta an der Weltmeisterschaft teilnimmt. Bei der Handball-Variante im Sand geht’s enorm zur Sache und in die Beine (siehe Hintergrund). Das deutsche Team ist als EM-Fünfter des vergangenen Jahres für die Welt-Titelkämpfe nachgerückt. „Ich bin mega-stolz, auch bei der WM mein Land vertreten zu dürfen“, sagt Alt.