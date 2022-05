Regionaler Handball : TuS Daun: Oberliga-Rückzug trotz famoser Aufholjagd

Top-Torschütze Kai Lißmann, hier beim Wurf, verlässt den TuS Daun nach der Saison. Er wechselt zum Oberligisten HV Vallendar. Foto: -/privat

Daun Seit die Vulkaneifeler sportlich mit dem Rücken zur Wand standen, eilten sie von Sieg zu Sieg. Obwohl der Klassenerhalt geschafft ist, starten die Dauner freiwillig kommende Saison nur noch in der Rheinlandliga. Warum?

Als Oberligist ist der TuS Daun aktuell die am höchsten spielende Handball-Herrenmannschaft in der Region Trier. Doch am kommenden Samstag endet die Zugehörigkeit der Eifeler zur vierthöchsten deutschen Spielklasse – und das, obwohl sich der TuS mit einer Siegesserie in den vergangenen Wochen sportlich den Abstiegssorgen entledigt hat. Freiwillig kehrt der TuS unabhängig vom endgültigen Tabellenbild in die Rheinlandliga zurück. Aber warum?

Die aktuelle Saison bedeutet für den TuS eine Mammutaufgabe. Da die Oberliga eingleisig ausgespielt wird, stehen 30 Saisonspiele auf dem Programm. Daun hat im Winter zwar den Kader mit der Hinzunahme von Anton Domaschenko und Marcel Straub verstärkt (ein Grund für den Lauf der vergangenen Wochen), doch das Aufgebot ist – gerade bei Ausfällen – eher auf Kante genäht. Bemerkbar gemacht hatte sich das unter anderem, als der mit Abstand beste Torschütze Kai Lißmann und Torhüter Pascal Olivier längere Zeit verletzt fehlten.

Extra Daun hält auch den Tabellenvierten in Schach TuS Daun - HF Illtal 27:21 (11:9) Daun feierte gegen den Tabellenvierten einen verdienten Heimsieg. Lange war es spannend – vorentscheidend waren drei TuS-Tore in Folge zum 23:18. „Es war sicher kein schönes Spiel, und das war vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Gäste von Beginn an mit Manndeckungen gegen Kai Lißmann und Bassi Präder agierten. Doch wir haben gekämpft und eine sehr starke Abwehrleistung abgerufen“, sagte Dauns Coach Igor Domaschenko. TuS: Olivier (1) und Lindner (1) - Tran (1), L. Willems, Otto (1), J. Willems (3), Brümmer (5), Präder, Lißmann (5/2), Podriezov, Straub (2), Wheaton (4), Domaschenko (4), Ermeling ⇥(R.S.)

Nachdem sich abgezeichnet hatte, dass der personelle Aderlass in der kommenden Saison ziemlich heftig ausfallen wird, zogen die Verantwortlichen die Reißleine. „In der ersten Mai-Hälfte, vor dem Auswärtsspiel in Saulheim, ist die Entscheidung über den freiwilligen Rückzug gefallen“, berichtet der sportliche Leiter des TuS, Markus Willems. Anton Domaschenko und Timo Löw zieht es studienbedingt beziehungsweise wegen eines Praktikums vorläufig ins Ausland, Marcel Straub tritt eine Arbeitsstelle in der Schweiz an. „Drei weitere Spieler und Dauner Eigengewächse sind beruflich oder familiär nicht mehr in der Lage, 30 Spieltage in einer eingleisigen Oberliga mit teilweise sehr weiten Fahrten zu den Auswärtsspielen zu bewerkstelligen. Hinzu kommen in der Regel noch etwa zehn Vorbereitungsspiele. Das ist inklusive der höheren Trainingsbelastung fast doppelt so viel Aufwand wie in der Rheinlandliga, wofür diese Spieler aber zugesagt haben“, erläutert Willems.

Ersatz lässt sich aus der eigenen Jugend aktuell nicht herausziehen, im Gegenteil. „Wir haben nächstes Jahr keine A-Jugend. In den nächsten drei bis vier Jahren wird es nicht möglich sein, Eigengewächse zu integrieren. Und weitere Ausfälle durch berufliche Veränderungen würden wiederum die Notwendigkeit von externen Neuzugängen mit sich bringen“, beschreibt Willems einen Teufelskreis.

Doch auch der Rückzug in die Rheinlandliga hat tiefgreifende personelle Auswirkungen. Zum einen wird der bisherige Trainer Igor Domaschenko das Team nicht weiter coachen. Willems: „Igor wohnt im Hunsrück, da ist der Aufwand fürs Pendeln, das auch ein Kostenfaktor für uns ist, in der Rheinlandliga zu hoch. Igor hatte die letzten zwei Jahre, die durch Corona-Ausfälle und -Verschiebungen geprägt waren, sicher keine leichte Aufgabe. Er hat sämtliche Probleme sehr professionell und mit viel Leidenschaft gelöst.“ Zudem verlässt Lißmann den TuS – er schließt sich dem Oberligisten HV Vallendar an.