Zu viele ungeklärte Fragen Neuer Landesverband: Hiesige Handballer sagen erstmal Nein!

Die Diskussionen waren lebhaft. Und dass an die 115 Vereinsvertreter beim außerordentlichen Verbandstag des Handballverbands Rheinland (HVR) in Kempenich teilgenommen haben, zeigt, wie sehr das Thema den Vereinen an Rhein, Mosel und Nahe sowie im Westerwald, in der Eifel und im Hunsrück auf den Nägeln brennt. In die Bildung eines neuen Handball-Landesverbands Rheinland-Pfalz, der die bisherige Struktur mit den drei Verbänden Rheinland, Pfalz und Rheinhessen beenden soll, wurde bereits viel Zeit investiert. Doch mit dem bislang Vorgelegten sind die Verantwortlichen und Gremien im Rheinland noch nicht so zufrieden, um zum jetzigen Zeitpunkt zustimmen zu können.