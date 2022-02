Regionaler Handball : Igels Motto heißt: ,Mier sen mier‘

Extra

DJK/MJC Trier - HSC Igel 28:22 (10:13)

Die Partie prägten zwei verschiedene Halbzeiten. Im ersten Spielabschnitt knüpfte das Igeler Team von Trainer Heinrich Mainz an die zuletzt starken Leistungen an. Nach der Pause glich die MJC zunächst direkt aus – und erarbeitete sich in der Folge einen Mehr-Tore-Vorsprung. „Wir fanden überhaupt nicht gut in die Begegnung, bekamen in der Abwehr keinen Zugriff und scheiterten immer wieder am bärenstarken Igeler Keeper Simon Stein. Im zweiten Spielabschnitt nutzten wir unsere Chancen konsequenter. Trotz des kleinen Kaders sind wir mittlerweile in der Lage, 60 Minuten in Abwehr und Angriff ein hohes Tempo zu gehen. Unser Sieg fiel am Ende ein paar Tore zu hoch aus, er war aber verdient“, resümierte MJC-Coach Ralf Martin.

„Nachdem die MJC auf kurze Deckung umgestellt hatte, kam Sand ins Getriebe, und auch die härtere Gangart der Gastgeber bekam uns nicht. Im Abschluss fehlte uns die nötige Konsequenz“, meinte Gästetrainer Mainz.

MJC: Lofi - Collet (3/1), Czaja (5), Chorus (6), Plausinaitis (5), Schwiderski (5/1), Schmitt (3), Wiemers (1), Jahnen, Schreiber, Widua

HSC: Stein und Weier - Steil (8/1), Kesseler, Grundhöffer (2), Habbal, Behrmann (2), Fusenig (3), Werdel (1), Vucenovic (1), Holtkamp, Steinmetz (5)⇥(R.S.)