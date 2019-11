Handball-Rheinlandliga Männer : Ex-Champions-League-Akteur spielt bei der MJC Trier

Trier Seit dieser Saison spielt der weißrussische Ex-Profi Yauhen Nestsiarenka bei der MJC Trier. Der 32-Jährige musste erstmal vorspielen, Trainer Alex Kuhfeld hatte ihn dank Youtube aber schon länger auf dem Schirm.

Letztlich ist alles eine Frage der Perspektive. Während viele in Trier immer wieder unter dem Verkehr ächzen, sagt Yauhen Nestsiarenka: „Es ist so schön ruhig hier. Wo ich herkomme, ist es laut und verstopft – mit vielen Autos.“

Seit rund drei Jahren lebt er in Trier – und fröhnt seit Sommer wieder seiner Leidenschaft, dem Handball. Nestsiarenka war einst Profi in seiner Heimat. Er spielte ins Minsk für die Clubs Arkatron, Dinamo und SKA, zudem unter anderem für HC Masheka. Mit den Vereinen war er international aktiv – im EHF-Cup, im Challenge-Cup und in der Champions League. „Die Zeit war hart und stressig. Aber ich konnte gut vom Handball leben“, berichtet Nestsiarenka, der zur aktuellen Saison in der Rheinlandliga bei der MJC Trier angeheuert hat.

Über seine Frau, eine gebürtige Litauerin mit deutschem Pass, bekam Nestsiarenka ein fünf Jahre gültiges Arbeitsvisum in Deutschland. Er arbeitet als Kellner in einer Trierer Pizzeria. „Als ich nach Deutschland kam, hatte ich vom Handball erstmal die Nase voll. Doch mit der Zeit kribbelte es wieder. Jetzt betreibe ich den Sport als Hobby“, sagt Nestsiarenka, den der TV vor einem Training in der Kabine in der Wolfsberghalle traf. Die Vergangenheit schüttelt er nicht ab – fürs MJC-Training schlüpft der Zwei-Meter-Hüne gerne noch in die alten Klamotten von Dinamo Minsk.