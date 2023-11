Ein Dauerbrenner beim TuS Daun Handballer Arno Hadam im Porträt: Er fliegt und fliegt ... auch mit 56

Arno Hadam im Anflug. Mit Unterbrechungen geht der Außenspieler seit knapp 50 Jahren für den TuS Daun auf Torejagd. Früher spielte er mit den Vulkaneifelern in der Oberliga und Regionalliga (Foto weiter unten im Text). Heute ist er ,Papa der Kompanie‘ in der zweiten Mannschaft in der Landesliga (Bild oben).

Foto: TV/Michael Schröder