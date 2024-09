Vereine sollen durchgreifen „Gelbe Karte“ für pöbelnde Zuschauer – Handballverband Rheinland verwarnt bei Aggressionen

Emotionen und Sport sind untrennbar miteinander verbunden. Freude, aber auch Unmut müssen sich Bahn brechen. Das ist in Ordnung, solange Grenzen nicht überschritten werden. Doch die werden mehr und mehr ignoriert, auch im Handball. „Im Jugendbereich sehen sich viele Eltern und Zuschauer als Trainer und ,coachen‘ die Kinder. In den vergangenen Monaten gab es vermehrt verbale Attacken gegen Schiedsrichter, die immer hemmungsloser ausfallen. Früher wurde gerufen ‚Oh Mann, du Blödmann, guck‘ mal hin.‘ Heute werden viel derbere und beleidigendere Begriffe genutzt“, sagt Matthias Lorenz, Referent für Kinder- und Schulhandball im Handballverband Rheinland (HVR). In dieser Funktion ist er bei vielen Jugend- und Schulturnieren sowie Nachwuchsspielen in Hallen unterwegs.