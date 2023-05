Leichtathletik Hanna Kaiser wirft Diskus-Landesrekord

Bei ihrem vierten 50-Meter-Wettkampf hat Hanna Kaiser den rheinland-pfälzischen Landesrekord der Frauen im Diskuswurf auf 52,80 Meter verbessert. Bei einem Werfertag in Mainz am vergangenen Wochenende steigerte die Deutsche Jugendmeisterin und TV-Jugendsportlerin des Jahres 2021 im fünften Versuch ihre bisherige Bestleistung von 50,44 Metern um mehr als zwei Meter. Den bisherigen Rheinland-Pfalz-Rekord der Mainzerin Aline Hessel (50,81 Meter aus dem Jahr 2018) verbesserte sie damit um fast exakt zwei Meter. Deutschlandweit steht Kaiser damit momentan an achter Stelle der Jahresbestenliste und darf sich gute Chancen für eine DM-Teilnahme bei den Frauen in Kassel (8./9. Juli) machen. Dafür muss Kaiser unter den 16 besten gemeldeten Sportlerinnen sein oder noch die A-Norm von 56 Metern übertreffen.