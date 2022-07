Radsport : Hanna Ludwig startet bei der Tour de France

Hannah Ludwig aus Traben-Trarbach, Radprofi beim norwegischen Team Uno-X, startet nach einem Abschlusstraining an der Mosel bei der Tour de France Femmes. Foto: Holger Teusch

Paris/Ürzig/Traben-Trarbach Radsportlerin Hannah Ludwig aus Traben-Trarbach startet bei der Tour de France Femmes. Die zweimalige U-23-Europameisterin erhofft sich durch die große Rundfahrt mehr Aufmerksamkeit für den Frauen-Radsport.

(teu) Am Donnerstagnachmittag noch ein Training an der Mosel, ein kurzer Fotostopp im Ürziger Berg, dann ging es für Hannah Ludwig nach Paris. Bevor die Männer zu ihrer letzten Etappe, zur Tour d'Honneur, starten, gehört die Bühne auf den Champs-Élysées am Sonntag den weltbesten Radfahrerinnen. Nach zwölf Jahren Pause gibt es das berühmteste Rad-Etappenrennen der Welt auch wieder für Frauen. Die Tour de France Femmes führt über acht Tage und 1035 Kilometer. Für die in Traben-Trarbach aufgewachsene Hannah Ludwig wird es die erste große Rundfahrt.

Eigentlich wollte die zweimalige U-23-Europameisterin im Einzelzeitfahren und Olympiateilnehmerin von Tokio bereits beim Giro d'Italia der Frauen Anfang des Monats ins Rundfahrt-Geschehen eingreifen. Doch statt mehr als 1000 Kilometern zu radeln war für Hannah Ludwig bereits nach vier Kilometern Schluss. Eine Mandelentzündung zwangen die 22-Jährige zur Aufgabe.

Was sich für die die Tour de France vielleicht noch als vorteilhaft herausstellen könnte. Denn nach ihrer Genesung konnte Hannah Ludwig speziell auf die Frankreich-Rundfahrt vorbereiten. „Die letzten drei Etappen bin ich schon abgefahren“, erzählt sie. Zum Finale geht es in die Vogesen. Mehr als 2000 Höhenmeter werden an den beiden Abschlusstagen zu bewältigen sein.

Die Schluss-Etappe am 31. Juli dürfte dabei anders als bei den Männern in Paris keine Tour d'Honneur wie bei den Männern werden, bei der der Träger des Gelben Trikots nicht mehr attackiert wird. Über 124 Kilometer geht es hinauf zum Planche des Belles Filles. Bei der siebten Etappe konnte der Slowene Tadej Pogačar das Gelbe Trikot noch vor dem Dänen Jonas Vingegaard, der es wohl nach Paris trägt, verteidigen. Bei den Frauen könnte der finale Anstieg über sieben Kilometer mit durchschnittlich 8,5 Prozent Steigung die Entscheidung über den Gesamtsieg bringen.

Hannah Ludwig fühlt sich gut vorbereitet. „Ich habe bis zum Ende relativ hart trainiert“, sagt sie - und schwingt sich wieder aufs Rad und rollt den Ürziger Berg hinunter. An ihrem letzten Tag an der Mosel steht für die Profifahrerin beim norwegischen Team Uno-X noch eine schnelle, flache Runde an ihrem Heimatfluss auf dem Programm.

Dass es wieder eine Tour de France der Frauen gibt, hält Hannah Ludwig für einen großen Gewinn, sagt sie: „Das ist auf jeden Fall etwas Besonderes. Allein, weil sie bei den Männern so ein Prestige genießt. Ich bin gespannt, wie es bei uns wird.“ Beispielweise, ob auf den Bergetappen ähnlich viele Zuschauer stehen werden, wie bei den Männern. Durch ein Menschenspalier zu fahren wie beim Anstieg nach Alpe d'Huez sind die Frauen jedenfalls bisher nicht gewohnt.

